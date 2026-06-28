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Der letzte Tag der extremen Hitzewelle ist angebrochen

Keystone-SDA

Für Sonntag hält das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (Meteoschweiz) die Hitzegefahrenstufen 4 und 3 für grosse und erhebliche Gefahr aufrecht. Für Montag sagt das Naturgefahrenbulletin des Bundes das Ende der Hitzewelle voraus.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Abklingen der Hitzewelle am Montag gilt für die Alpennordseite und das Wallis. Auf der Alpensüdseite werde die Hitzewelle aber voraussichtlich bis Mitte der kommenden Woche andauern.

Das seit Tagen wetterbestimmende Hochdruckgebiet, das für verbreitete Rekordtemperaturen gesorgt hat, verlagert gemäss Meteoschweiz sein Zentrum in Richtung Osteuropa. Damit gelange allmählich feuchtere Luft zum Alpenraum, heisst es.

Die Temperaturen würden in der Nacht auf Montag auf der Alpennordseite auf 18 bis 21 Grad, auf der Alpensüdseite auf 19 bis 24 Grad sinken. Tagsüber seien am Montag Temperaturen von 27 bis 31 Grad zu erwarten. Im Süden bleibe die Hitzebelastung vor allem in den städtischen Gebieten aber nach wie vor hoch.

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