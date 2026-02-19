The Swiss voice in the world since 1935
Der neue Liestaler Stadtsaal öffnet am 1. März

Keystone-SDA

Der Stadtsaal in Liestal steht nach einem umfassenden Umbau ab dem 1. März für Veranstaltungen zur Verfügung. Der vormalige Engelssaal bietet bis zu 600 Stehplätze, wie die Stadtverwaltung am Donnerstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Er hat auch Kapazitäten für 349 Konzertsitzplätze und 240 Bankettgäste. Die Stadt hat das Design, den Eingang mit dem Foyer, die Bartheke sowie die Küche erneuert. Damit ist der Saal ausgerüstet für grössere Vereinsanlässe, Konzerte, Theateraufführungen, Bankette, Konferenzen und Tagungen, wie es im Communiqué heisst.

Der Einwohnerrat hatte im Dezember 2023 einen Kredit von 1,4 Millionen Franken für die Sanierungs- und Umbauarbeiten im vormaligen Engelssaal genehmigt. Mit diesem Betrag wurden auch die Lüftungsanlage, der Brandschutz sowie die Bühnentechnik erneuert.

Die Suche nach einem Platz für grössere Veranstaltungen war in Liestal während Jahren ein Politikum. Die Stimmbevölkerung lehnte im Mai 2022 eine Initiative für die Errichtung einer neuen Stadthalle ab. Mit dem Saal beim Hotel Engel bot sich eine Alternative an.

