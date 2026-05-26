Der Otter hat den Weg in die Schweiz gefunden

Keystone-SDA

Der Otter ist in die Schweiz zurückgekehrt. Doch ob dieser Erfolg von Dauer ist, hängt davon ab, ob die Renaturierung der Gewässer erfolgreich vorangetrieben wird, wie Pro Natura und Pro Lutra am Dienstag gemeinsam mitteilten.

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(Keystone-SDA) Zu mehreren Otter-Beobachtungen kam es im Januar 2026. Am 11. des Monats enthüllte der Schnee am Ufer der Aare in Selzach SO Spuren eines Otters – eine Premiere seit 91 Jahren im Kanton Solothurn. Am 15. Januar filmte eine Wildtier-Überwachungskamera einen Otter, der im Linthkanal GL schwamm, wie es weiter hiess. Einzelne Tiere, darunter auch Jungtiere, seien zudem in den Kantonen Graubünden, Bern, St. Gallen, Tessin, Luzern und Zürich gesichtet worden.

Der letzte Otter wurde 1989 am Ufer des Neuenburgersees beobachtet. Seitdem war das Tier aufgrund von Jagd, Gewässerausbau und Umweltverschmutzung aus der Schweiz verschwunden. Trotz seiner Unterschutzstellung im Jahr 1952 und dem Verbot bestimmter Schadstoffe im Jahr 1986 konnte die Art in der Schweiz nicht gerettet werden.

Der Schutz des Otters und seiner natürlichen Lebensräume im Ausland habe die Wiederansiedlung seiner Populationen begünstigt und es diesen kleinen marderartigen Tieren ermöglicht, über das Einzugsgebiet der Donau via Inn GR in die Schweiz zurückzukehren.

Heute benötigt das semiaquatische Tier, das sowohl im Wasser, als auch an Land lebt, ausreichende Fischbestände, um in unseren Breitengraden zu überleben. In der Schweiz seien jedoch zwei von drei Fischarten vom Aussterben bedroht, hiess es weiter. Umweltorganisationen halten es für unerlässlich, die Renaturierung von Fliessgewässern zu verstärken. Derzeit realisiere die Schweiz nicht einmal die Hälfte der gesetzlich jährlich vorgesehenen 50 Kilometer Renaturierung.

Weltottertag am Mittwoch

Jeweils am letzten Mittwoch im Mai findet der Weltottertag statt. Rund um den Globus werden Anlässe durchgeführt, um auf die 15 Otterarten und deren Lebensraum aufmerksam zu machen.

Auch in der Schweiz werden am 27. Mai die Otter gefeiert. So finden zum Beispiel im Tierpark Muzoo in La Chaux-de-Fonds NE Aktivitäten statt. Wer lieber zu Hause bleiben möchte, hat die Möglichkeit, an einem Webinar über die Otterarten teilzunehmen.