Detailhandelsumsätze haben im November erneut zugelegt

Keystone-SDA

Der Schweizer Detailhandel hat im November, dem Monat der Rabattaktionen rund um den Black Friday, erneut leicht zugelegt. Die um Verkaufs- und Feiertagseffekte bereinigten Detailhandelsumsätze stiegen gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat um 1,3 Prozent.

(Keystone-SDA) Real, das heisst unter Berücksichtigung der Teuerung, entsprach dies einem Plus von 2,3 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag aufgrund provisorischer Ergebnisse mitteilte. Im Vormonat Oktober waren die Umsätze teuerungsbereinigt um 2,2 Prozent gestiegen.

Mit Blick auf die einzelnen Warengruppen stieg der Umsatz mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabak (+0,2 Prozent) moderater als der Verkauf von Bekleidung und Schuhen (+3,1 Prozent). Die übrigen Warengruppen ohne Treibstoffe wuchsen um 2,8 Prozent, während die Umsätze mit Treibstoffen nochmals etwas zurückfielen (-0,8 Prozent).

Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Detailhandelsumsätze kalenderbereinigt ebenfalls leicht, und zwar um 0,1 Prozent auf nominaler und realer Basis.

Die Detailhandelsumsatzstatistik des BFS basiert auf einer Zufallsstichprobe von rund 3000 Unternehmen. Es handelt sich um eine monatliche Erhebung, wobei die kleinen Unternehmen vierteljährlich zu ihren monatlichen Umsätzen befragt werden.