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1962: Bis Basel aufs Gas, ab Basel auf die Bremse

Ob im VW Bus oder im Citroën 2CV, in der Schweiz liebevoll Döschwo genannt: Auf Autobahnen brausen Autofahrerinnen und Autofahrer von Hamburg nach Basel. Doch wer weiter nach Zürich will, muss sich auf die Eigenheiten des Schweizer Strassennetzes gefasst machen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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SRF

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