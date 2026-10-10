1962: Bis Basel aufs Gas, ab Basel auf die Bremse

Ob im VW Bus oder im Citroën 2CV, in der Schweiz liebevoll Döschwo genannt: Auf Autobahnen brausen Autofahrerinnen und Autofahrer von Hamburg nach Basel. Doch wer weiter nach Zürich will, muss sich auf die Eigenheiten des Schweizer Strassennetzes gefasst machen.
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