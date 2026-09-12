1965: Auf Hochglanz poliert

Wer mit glänzenden Schuhen durchs Leben gehen will, muss diese regelmässig putzen – oder einem Schuhputzer anvertrauen. Bis zu 20 Paar Schuhe bringt dieser täglich auf Hochglanz. Doch die Kundschaft wird immer kleiner. Stattdessen wird zu Hause geputzt, meist von Frauen.
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SRF
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