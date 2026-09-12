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1965: Auf Hochglanz poliert

Wer mit glänzenden Schuhen durchs Leben gehen will, muss diese regelmässig putzen – oder einem Schuhputzer anvertrauen. Bis zu 20 Paar Schuhe bringt dieser täglich auf Hochglanz. Doch die Kundschaft wird immer kleiner. Stattdessen wird zu Hause geputzt, meist von Frauen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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SRF

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