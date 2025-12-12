Schweizer Waffenfabrik war Teil der verdeckten Nazi-Aufrüstung

Die Waffenproduktion in Zuchwil SO war in der Bevölkerung umstritten ZVG/Museum Altes Zeughaus

Die ehemalige Waffenfabrik Solothurn hatte Verbindungen zu den Nazis. Ein Museum hat die Geschichte aufgearbeitet.

Darum geht es: Das Solothurner Museum Altes Zeughaus zeigt in einer Ausstellung die Geschichte der Waffenfabrik Solothurn auf. Die damalige Patronenfabrik ging nach dem Ersten Weltkrieg in deutsche Hände über und produzierte Waffen. So wurde die Fabrik ein verdeckter Teil der deutschen Rüstung. Ein umstrittenes Kapitel der Solothurner Geschichte, das damals für viel Widerstand sorgte. Das Museum hat die Geschichte der Waffenfabrik teilweise aufgearbeitet.

Die Waffenproduktion in der Schweiz: Der Erste Weltkrieg endete 1918. Auf der Verliererseite standen Deutschland und Österreich. Die Siegermächte schränkten das Militär und die Rüstungsindustrie in diesen Ländern massiv ein. Deutschland musste umdenken und die Produktion von Waffen in neutrale Staaten auslagern. So baute sich Deutschland eine sogenannte Schattenrüstung auf. Und dieser Schatten legte sich auch auf die Schweiz – unter anderem eben auf den Kanton Solothurn.

In der Ausstellung im Museum Altes Zeughaus in der Stadt Solothurn sind unter anderem verschiedene Waffen ausgestellt, die in der Fabrik produziert wurden. Im Bild: ein leichtes Maschinengewehr S2-200, das um 1929 produziert wurde. SRF/Alex Moser

Die Verbindung zum Kanton Solothurn: Die Patronenfabrik in Zuchwil wurde 1929 an die deutsche Rheinmetall AG verkauft. «Die Deutschen hatten seit den 1920er-Jahren Verflechtungen mit dem Kanton Solothurn», erklärt Franziska Weber, stellvertretende Leiterin des Museums. Mitgründer der Fabrik war der Grenchner Hermann Obrecht. Er war zeitweise Präsident der Solothurner Kantonalbank und hatte Einsitz in zig Firmenvorständen. Als er 1935 für die Freisinnigen in den Bundesrat gewählt wurde, gab er seinen Sitz im Verwaltungsrat der Waffenfabrik ab. Denn die Fabrik war umstritten.

Die Verflechtung mit den Nazis: Auch wenn die Waffenfabrik in deutscher Hand war, lieferte sie nicht viele Waffen an den nördlichen Nachbarn. Dennoch unterstand sie ab 1938 dem Nazi-Regime, als Deutschland sich für den Zweiten Weltkrieg rüstete. Die Fabrik landete auf der schwarzen Liste der Alliierten. Die NS-Ideologie nahm auch in der Fabrik vor Ort Einzug: Ab 1932 leitete der Schweizer Werner Schaad die Fabrik. Er gehörte offenkundig zu den Hitler-Verehrern und verbreitete seine Gesinnung und sein Gedankengut in der Fabrik und deren Umfeld.

Die ehemalige Waffenfabrik Solothurn in Zuchwil steht heute noch. Inzwischen sind andere Firmen in die Räume eingemietet. SRF/Wilma Hahn

Der Widerstand aus der Region: Durch den Nationalsozialisten Schaad rückte die Waffenfabrik zunehmend in den Fokus der Öffentlichkeit. Die Bundesanwaltschaft ermittelte. Doch erst, als die Gemeinde Zuchwil 1939 beim Solothurner Regierungsrat Druck machte, intervenierte dieser. Schaad wurde entlassen. Für Aufsehen sorgte damals auch Pius Jeger, der als Mechaniker in der Waffenfabrik arbeitete. Er wehrte sich gegen die NS-Ideologie und zerstörte ein Hitler-Bild, das Schaad in seinem Büro aufgehängt hatte. Jeger ging als «Held von Zuchwil» in die Geschichte ein. Sogar ein Platz auf dem Firmengelände ist nach ihm benannt.

Werner Schaad (vorne in der Mitte) war bekennender Nationalsozialist und sorgte in der Region für viel Widerstand. Nach seiner Entlassung setzte er sich nach Deutschland ab und leitete eine Wehrtruppe aus NS-Schweizern. Später wurde Schaad in der Schweiz zu acht Jahren Zuchthaus und zehn Jahren Ehrverlust verurteilt. ZVG / Museum Altes Zeughaus

Der Untergang der Waffenfabrik: Die Waffen wurden hauptsächlich an die künftigen Achsenmächte Italien, Österreich und Ungarn verkauft. Als die Nationalsozialisten 1933 an die Macht kamen, lief die Waffenproduktion in Deutschland auf Hochtouren. Das hatte zur Folge, dass die Waffenfabrik Solothurn schnell in die roten Zahlen rutschte. Trotz anderer Aufträge und Finanzspritzen durch die Rheinmetall AG erholte sich die Fabrik nie ganz. Als Deutschland den Zweiten Weltkrieg verloren hatte, landete die Fabrik auf einer schwarzen Liste und musste schliessen. 1961 wurde sie aus dem Handelsregister gelöscht. Es war das Ende eines dunklen Kapitels in der Geschichte des Kantons Solothurn.

Auch nach seiner Entlassung verbreitete Schaad auf dem Firmengelände seine NS-Ideologien. Die Bevölkerung wehrte sich dagegen. An der Kundgebung nahmen rund 600 Personen teil. SRF / Alex Moser

