Das Unsichtbare retten: Die Mission der Stiftung Jean-Luc Godard

Der immer noch junge Jean-Luc Godard dokumentiert mit seiner Kamera die Strassen von Paris während den Studentenunruhen im Mai 1968. Keystone

Zwischen verlorenen Archiven, verschollenen Filmen und undurchsichtigen Rechten beginnt die kürzlich gegründete Stiftung Jean-Luc Godard ein umfangreiches Projekt: Sie will das Erbe des 2022 verstorbenen französisch-schweizerischen Regisseurs bewahren und zugänglich machen.

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An der Rue des Petites Buttes in Rolle im Kanton Waadt gibt es eine Tür. Hinter dieser Tür liegt eine Wohnung. Sie wirkt unscheinbar, doch mehrere Filme haben sie verewigt: Hier befand sich das Atelier eines grossen Filmemachers und Künstlers.

Die Atelierwohnung an der Hausnummer 2 ist heute vermietet. Doch die Adresse bleibt mit der Stiftung Jean-Luc GodardExterner Link verbunden – seit dem 16. Januar 2026 ist sie ihr offizieller Sitz. Besorgte können beruhigt sein: Das Atelier wurde ausführlich gefilmt und fotografiert und im Rahmen von Ausstellungen bereits nachgebildet.

Der unaufdringliche Charme: Rue des Petites Buttes in Rolle im Kanton Waadt. © Keystone / Laurent Gillieron

Wie jedoch Frédéric Maire, ein enger Vertrauter von Jean-Luc Godard und Gründungsmitglied der Stiftung, betont, geht es nicht darum, «ein Mausoleum zu schaffen, um über dem Zigarrenstummel von Jean-Luc Godard zu meditieren».

Die Stiftung wurde von engen Weggefährten des 2022 verstorbenen Filmemachers gegründet – insbesondere von seinen letzten künstlerischen Mitarbeitenden und seinem Neffen Paul Grivas.

Ihr Ziel ist es, das Werk Godards weiterleben zu lassen und ein Inventar der vorhandenen Archive zu erstellen. Denn Godard hatte die Angewohnheit, vieles wegzuwerfen. Heute sind seine Archive über zahlreiche Bestände verstreut – einige privat, andere öffentlich.

Nachdem er das Filmfestival von Locarno geleitet hatte (2005–2009), führte Frédéric Maire die Erneuerung und Erweiterung der Cinémathèque suisse erfolgreich durch. Im vergangenen November verliess er die Institution. Martial Trezzini / Keystone

Maire ist mit Fragen der Konservierung und Katalogisierung bestens vertraut. Von 2009 bis 2025 leitete er die Cinémathèque Suisse, zuvor war er künstlerischer Leiter des Filmfestivals von Locarno. In dieser Zeit arbeitete er regelmässig mit Jean-Luc Godard zusammen und setzte die Arbeit von Freddy Buache fort, einem engen Vertrauten des Filmemachers und früheren Direktor der Cinémathèque.

Godard kannte die Räumlichkeiten der Cinémathèque gut und besuchte dort häufig Vorführungen. Einige seiner Archive wurden dort bereits hinterlegt. Dass die Stiftung nun zu dem Zeitpunkt entsteht, an dem Maire die Cinémathèque verlässt, mag zufällig erscheinen – für ihn bedeutet es jedoch auch eine Form der Kontinuität.

«Filme» von «Nicht-Filmen» unterscheiden

Das Werk von Godard stellt die Stiftung vor besondere Herausforderungen. Oft ist es schwierig zu bestimmen, was genau ein «Film» ist und was nicht – was als Archivstück gilt und was als eigenständige Produktion, was eine Skizze ist und was ein abgeschlossenes Werk.

Die letzten Filme des Regisseurs, die in Zusammenarbeit mit seinen letzten Mitarbeitenden entstanden – insbesondere Fabrice Aragno und Jean-Paul Battaggia, die ebenfalls Mitglieder der Stiftung sind – zeigen diese Vermischung deutlich. Hefte, Filmessays und eigentliche cinematografische Projekte gehen ineinander über.

Grivas erinnert daran, dass diese Archive über die ganze Welt verstreut sind. Einige wurden bereits im Rahmen eines Multimediaprojekts mit dem Titel What We Leave Behind ausgestellt und in der März-Ausgabe der Cahiers du Cinéma vorgestellt. Sie befinden sich heute in Privatsammlungen, Filmarchiven oder Museen.

Die Stiftung plant deshalb einen Aufruf, um ein Inventar dieser zahlreichen Dokumente zu erstellen. Es geht dabei nicht darum, sie zu besitzen oder zentral zu lagern, sondern ihre Erhaltung und Zugänglichkeit sicherzustellen.

Die Mitarbeiter, die zu Hütern der Erinnerung geworden sind: von links Jean-Paul Battaggia, Paul Grivas, Fabrice Aragno – und JLG während der Dreharbeiten zu «Film Socialisme», März 2009. Fondation JLG

Gelegentlich tauchen auch «kleine Filme» von Godard auf, von denen einige ursprünglich für das Fernsehen produziert wurden. Sie zeigen, dass der Regisseur zwischen seinen bekannteren Filmen ununterbrochen gearbeitet hat. Eine Aufgabe der Stiftung könnte darin bestehen, diese Werke leichter zugänglich zu machen.

Einige dieser «Filmessays» – im Sinne sowohl des literarischen Essays als auch des Verbs «versuchen» (frz. essayer) – sind heute fast unsichtbar. Ziel ist es daher, sie zu katalogisieren, wiederzufinden und zu restaurieren.

So etwa ein Kurzfilm, den Godard in den Zoetrope Studios in Los Angeles mit Unterstützung von Francis Ford Coppola in den Kulissen von Coup de Coeur (1981) drehte. «Von diesem Film sind wir überzeugt, dass er auf 35mm gedreht wurde, aber es existiert derzeit nur eine blasse Videokopie davon», sagt Maire.

Wunderwerke zu entdecken?

Doch auch die bekannten, «offiziellen» Filme werfen Probleme auf – manchmal sogar grössere, vor allem aus rechtlichen Gründen.

Ein Beispiel ist Nouvelle Vague (1990), ein Spielfilm von Godard, der in eher kommerziellen Produktionskreisen entstand und Alain Delon in der Hauptrolle zeigt. Bis heute existiert von diesem Film keine qualitativ hochwertige digitale Restaurierung. Eines der Projekte der Stiftung besteht daher darin, die kommerziellen Rechteinhaber dieser Filme zu ermitteln und Restaurierungsarbeiten anzustossen.

Was verstehen wir unter einem «filmischen Objekt»? Vorbereitungsheft zu «Passion», 1982. @ F. Braga, Courtesy Casa Do Cinema, Fundação Serralves, Porto

Auf die Frage nach bislang unveröffentlichten Filmen – also nach «vollendeten» filmischen Objekten, die den offiziellen Filmografien entgangen sein könnten – antwortet Grivas vorsichtig: «Man muss sehen, was man unter filmischem Objekt versteht.»

Es ist jedoch durchaus möglich, dass noch Überraschungen auftauchen. Denkbar sind alternative Versionen oder Arbeitsfassungen bereits bekannter Filme. Grivas vermutet etwa, dass eine alternative Fassung des filmischen Selbstporträts JLG/JLG (1995) existiert.

Die Stiftung verfügt allerdings über nur sehr begrenzte Mittel und darf ohnehin keine Gewinne erzielen. Ihr erstes Ziel ist es daher, verschiedene Institutionen miteinander zu vernetzen, ein Inventar oder einen Katalog zu erstellen und als Anlaufstelle für Fragen zum Werk Godards zu dienen.

Wenn für einzelne Aktivitäten Mittel benötigt werden, handelt es sich um konkrete Projekte, die mit öffentlicher oder privater Unterstützung umgesetzt werden sollen – etwa für den Aufbau einer umfassenderen Website oder für Restaurierungen und Ausstellungen. Bereits in den Monaten vor der offiziellen Gründung konnte die Stiftung auf Unterstützung der Michalski-Stiftung zählen.

Der hundertste Geburtstag von Godard im Visier

Welche Projekte plant die Stiftung für die Zukunft? Vieles ist noch offen. Sicher ist jedoch, dass es laut Frédéric Maire «am Anfang diese Idee eines Ortes gab, der ein Ort der Begegnung sein könnte».

Es geht nicht darum, das bereits Geschaffene einfach fortzuführen. Vielmehr will die Stiftung überlegen, wie der Zugang zu Archiven, Orten und Arbeitsmaterialien neue künstlerische Praktiken anregen könnte. Vielleicht entsteht daraus sogar eine Form der Nachfolge – auch wenn Maire mit diesem Begriff vorsichtig umgeht.

Jean-Luc Godard polychrom: Selbstporträt, aufgenommen mit dem iPhone (2020). Fondation JLG

Die Stiftung möchte zudem die Forschung unterstützen. Schon das geplante Inventar der Archive und Werke dürfte für alle, die sich mit Godards Arbeit beschäftigen, von grossem Wert sein. Frédéric Maire und Paul Grivas können sich vorstellen, dass dieser Katalog frei online zugänglich sein wird und einige Filme dort direkt angesehen werden können.

Erste Projekte sind bereits gestartet. Dazu gehört etwa die Veröffentlichung der Korrespondenz von Jean-Luc Godard, die für Godard-Forscherinnen und -Forscher weltweit eine wichtige Quelle sein dürfte. Die Stiftung hat auch zu einer Ausstellung im Museo de la Virreina in Barcelona beigetragen, die am 28. März eröffnet.

Langfristig richten sich die Blicke bereits auf ein besonderes Datum: den hundertsten Geburtstag des Filmemachers. Jean-Luc Godard wäre im Jahr 2030 hundert Jahre alt geworden.

Die Aufgabe ist jedoch gewaltig. Grivas gibt zu, dass er sich manchmal überfordert fühlt. «Es gibt zwanzig Ideen pro Tag», sagt er.

Er erinnert sich an ein Wort von Elias Sanbar, Mitglied des Kollektivs und langjähriger Freund von Jean-Luc Godard. Begeistert von dem Projekt, habe dieser gesagt: «Ich hoffe, dass wir auf der Höhe sein werden.»

JLG bei den Dreharbeiten zu «Passion» mit Hanna Schygulla (1982). Fondation JLG / Anne-Marie Miéville

Grivas beruhigt sich jedoch, indem er an ein Zitat von Henry James denkt, das in Godards Film Socialisme (2010) und auch in seinem eigenen Film Catastrophe (2012) – dem Making-of von Godards Film – vorkommt:

«Wir arbeiten in der Dunkelheit – wir tun, was wir können – wir geben, was wir haben. Unser Zweifel ist unsere Leidenschaft und unsere Leidenschaft ist unsere Aufgabe. Der Rest ist der Wahnsinn der Kunst.»

Editiert von Samuel Jaberg, Übertragung aus dem Französischen mithilfe von KI: Janine Gloor.

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