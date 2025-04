Die drei ESC-Moderatorinnen wollen als Einheit auftreten

Keystone-SDA

Gemeinsam führen Sandra Studer, Hazel Brugger und Michelle Hunziker durch den Eurovision Song Contest (ESC), der im Mai in Basel stattfindet. Dass sie in unterschiedlichen TV-Welten leben, komme ihnen sehr entgegen, sagen die drei Moderatorinnen im Gespräch.

(Keystone-SDA) Die langjährige SRF-Moderatorin Sandra Studer erreichte 1991 als Sängerin Sandra Simó den fünften Platz beim ESC. Mit dem Anlass verbindet sie zudem, dass sie ihn während mehrerer Jahre für SRF kommentierte. Nun wird sie ihn sogar als Co-Moderatorin begleiten, wie im Januar bekannt geworden war.

Unterstützung gibt es von der schweizerisch-deutschen Stand-Up-Comedian Hazel Brugger, die für ihren trockenen Sarkasmus bekannt ist und nach den Anfängen in der Schweiz auch in Deutschland einem grossen Publikum bekannt wurde, unter anderem als Aussenreporterin bei der «heute-show» vom ZDF. Studer und Brugger werden durch die beiden Halbfinal-Shows führen.

Für die Final-Show schliesst sich Michelle Hunziker den beiden an. Die im Tessin geborene und in der Deutschschweiz aufgewachsene Moderatorin ist vor allem in Italien als Moderatorin tätig, gehört aber auch in Deutschland und der Schweiz zu den wohl bekanntesten Fernsehgesichtern.

Zwar sind sie alle in Medien tätig, und doch bewegen sie sich in unterschiedlichen TV-Welten. Das sei gerade der Pluspunkt für den ESC, sagte Studer beim Gespräch mit der Nachrichtenagentur Keystone-SDA und weiteren Medien. «Je ähnlicher man ist, desto langweiliger wird die Show.» Brugger fügte an: «Der ESC lebt seit jeher von Kontrasten: Hier treffen reduzierte Balladen auf Techno-Beats und Metal.»

«Wir ergänzen uns perfekt»

Brugger findet es erstaunlich, wie schnell sie, Hunziker und Studer eine Gemeinschaft gebildet haben. «Es fühlt sich an wie in einem Heist-Film à la ‹Ocean’s Eleven›: Jede hat ihr Expertinnengebiet, für das sie eingesetzt wird. Wir ergänzen uns perfekt.»

Eine konkrete Aufteilung der Moderation sei noch nicht definiert. «Michelles Herzlichkeit wird beim Austausch bei den Kandidatinnen und Kandidaten spürbar sein, Hazels lockere und spontane Art kann sie zeigen, wenn sie Backstage geht oder mit den Fans in Kontakt kommt. Ich werde dafür sicher einen Teil des Votings übernehmen», sagte Studer. Jede solle ihr Können ausleben können und gleichzeitig wolle man als Einheit auftreten.

Was die drei im Privatleben gemeinsam hätten, sei für das Gefühl der Verbindung wichtiger als das, was sie beruflich teilten, sagten die Moderatorinnen. «Zusammen haben wir acht Töchter, das war bei unserem ersten Treffen sofort Thema», so Studer. Hunziker fügte hinzu: «Als wir uns kennengelernt haben, hatte ich sofort das Gefühl: wir sind drei Mamas, keine Divas.»

Striktes Moderations-Skript

Was die Moderation anbelangt, so ist diese strikt vorgegeben: Bei einem so grossen Anlass, den rund 160 Millionen Menschen live verfolgen, müsse das so sein, da werde klar definiert, wie viel in welcher Zeit gesagt werden müsse. «Dafür sind wir jetzt bei der Planung frei in der Mitgestaltung des Skripts», so Hunziker.

Die strikten Vorgaben der Moderation hindert Hazel Brugger aber nicht daran, für humorvolle Momente zu sorgen. «Für die Kreativität gibt es nichts Schlimmeres, als wen man alle Freiheit der Welt hat. Dann kommt nur Blödsinn dabei raus», so Brugger. Humor könne sehr gut davon profitieren, wenn es einen «abgesteckten Rahmen» dafür gebe.

Auch wenn die Mehrsprachigkeit der Schweiz weniger zur Geltung kommen dürfte – die drei Hosts werden den ESC auf Englisch moderieren müssen – wolle man das Gastgeberland Schweiz dem Publikum vorstellen: «Wir werden natürlich über die Schweiz, ihre Geschichte und Traditionen sprechen», sagte Hunziker. Und: «Dass der ESC hier stattfindet, ist eine grosse Gelegenheit für die Schweiz, sich der Welt zu zeigen.»