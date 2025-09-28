The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Die Gemeinde Schwyz weitet die Mehrwertabgabe aus

Keystone-SDA

In der Gemeinde Schwyz wird die Mehrwertabgabe ausgeweitet. Die Stimmberechtigten sind damit einverstanden, dass neu auch für Um- und Aufzonungen in Gebieten mit einer Gestaltungsplanpflicht eine Mehrwertabgabe von 20 Prozent eingeführt wird.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Vorlage des Gemeinderates wurde mit einem Ja-Stimmenanteil von 55,7 Prozent angenommen. 3211 stimmten ja, 2557 nein. Die Stimmbeteiligung betrug 54 Prozent, wie die Gemeinde am Sonntag mitteilte.

Hintergrund der Mehrwertabgabe ist, dass Grundstücke bei Einzonungen, Umzonungen oder Aufzonungen an Wert gewinnen. Bislang musste in Schwyz die Abgabe nur bezahlt werden, wenn ein Grundstück in die Bauzone überführt wurde.

Die Ausweitung der Abgabe auf Um- und Aufzonungen in Gebieten mit einer Gestaltungsplanpflicht wurde damit begründet, dass diese zu zusätzlichen Einwohnerinnen und Einwohnern führe, welche die kommunale Infrastruktur belasten würden.

Die Gemeinde Schwyz stimmte zudem über eine Revision des Schutzzonenplans ab. Diese passierte mit einem Ja-Stimmenanteil von 60,5 Prozent.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft