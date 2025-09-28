Die Gemeinde Schwyz weitet die Mehrwertabgabe aus
In der Gemeinde Schwyz wird die Mehrwertabgabe ausgeweitet. Die Stimmberechtigten sind damit einverstanden, dass neu auch für Um- und Aufzonungen in Gebieten mit einer Gestaltungsplanpflicht eine Mehrwertabgabe von 20 Prozent eingeführt wird.
(Keystone-SDA) Die Vorlage des Gemeinderates wurde mit einem Ja-Stimmenanteil von 55,7 Prozent angenommen. 3211 stimmten ja, 2557 nein. Die Stimmbeteiligung betrug 54 Prozent, wie die Gemeinde am Sonntag mitteilte.
Hintergrund der Mehrwertabgabe ist, dass Grundstücke bei Einzonungen, Umzonungen oder Aufzonungen an Wert gewinnen. Bislang musste in Schwyz die Abgabe nur bezahlt werden, wenn ein Grundstück in die Bauzone überführt wurde.
Die Ausweitung der Abgabe auf Um- und Aufzonungen in Gebieten mit einer Gestaltungsplanpflicht wurde damit begründet, dass diese zu zusätzlichen Einwohnerinnen und Einwohnern führe, welche die kommunale Infrastruktur belasten würden.
Die Gemeinde Schwyz stimmte zudem über eine Revision des Schutzzonenplans ab. Diese passierte mit einem Ja-Stimmenanteil von 60,5 Prozent.