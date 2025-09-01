The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Die Mundart-Band Hecht kündigen ihre bislang grösste Tour an

Keystone-SDA

Mit der Voraus-Single "Mon Amour" ihres neuen Albums "Lovers" reitet Hecht gegenwärtig auf einer Erfolgswelle. Am Montag hat die Mundart-Band nun die Daten und Orte der grössten Tour der Bandgeschichte veröffentlicht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Auf den 12. September ist das neue Album «Lovers» angekündigt, knapp anderthalb Monate darauf kommt es am 24. Oktober im Nordportal Baden zum Auftakt der grossen Tour. Auf dem Programm stehen 29 Clubshows, vornehmlich in der Schweiz, aber auch in Deutschland und Österreich.

Die vier Mundart-Barden werden sich nicht nur auf mehr oder weniger intime Club-Auftritte beschränken, sondern auch die grossen Konzerthallen der Deutschschweiz bespielen: am 9. Mai kommenden Jahres werden sie in der Basler St Jakobshalle auftreten, am 16. des Monats geht es in die Festhalle Bern und am 30. Mai dann ins Zürcher Hallenstadion.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
8 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
24 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
31 Likes
59 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft