Die Mundart-Band Hecht kündigen ihre bislang grösste Tour an

Keystone-SDA

Mit der Voraus-Single "Mon Amour" ihres neuen Albums "Lovers" reitet Hecht gegenwärtig auf einer Erfolgswelle. Am Montag hat die Mundart-Band nun die Daten und Orte der grössten Tour der Bandgeschichte veröffentlicht.

1 Minute

(Keystone-SDA) Auf den 12. September ist das neue Album «Lovers» angekündigt, knapp anderthalb Monate darauf kommt es am 24. Oktober im Nordportal Baden zum Auftakt der grossen Tour. Auf dem Programm stehen 29 Clubshows, vornehmlich in der Schweiz, aber auch in Deutschland und Österreich.

Die vier Mundart-Barden werden sich nicht nur auf mehr oder weniger intime Club-Auftritte beschränken, sondern auch die grossen Konzerthallen der Deutschschweiz bespielen: am 9. Mai kommenden Jahres werden sie in der Basler St Jakobshalle auftreten, am 16. des Monats geht es in die Festhalle Bern und am 30. Mai dann ins Zürcher Hallenstadion.