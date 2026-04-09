Die Polizei trifft in Au SG auf vier verletzte Personen

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei St. Gallen hat am Donnerstagnachmittag in Au SG vier teils schwer verletzte Personen angetroffen. Zwei Frauen wiesen derart schwere Verletzungen auf, dass sie mit der Rega ins Spital geflogen werden mussten. Die beiden anderen Personen brachte der Rettungsdienst ebenfalls ins Spital.

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(Keystone-SDA) Über die Notrufnummer sei kurz nach 14 Uhr ein verletzter 73-jähriger Mann in einem Wohnquartier gemeldet worden, teilte die Kantonspolizei St. Gallen am Donnerstagabend mit. Vor Ort traf die ausgerückte Polizeipatrouille auf drei weitere verletzte Personen. Dabei handelt es sich um drei Frauen im Alter von 57, 65 und 87 Jahren.

Die Polizei rückte mit einem Grossaufgebot aus. Für die Bergung der Verletzten wurde die Feuerwehr aufgeboten, hiess es in der Mitteilung weiter.

Über die Art der Verletzungen gab ein Polizeisprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA keine Auskunft. Ob ein Delikt dahintersteckt, werde derzeit abgeklärt.