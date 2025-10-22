Die Post testet in der Ostschweiz selbstfahrendes Auto auf Abruf

Keystone-SDA

PostAuto Schweiz startet in der Ostschweiz Testfahrten für ein ÖV-Angebot mit selbstfahrenden Autos. Die Fahrzeuge sind über eine App buchbar und haben Platz für vier Passagiere.

(Keystone-SDA) Das neue Angebot von PostAuto Schweiz nimmt im Dezember einen Testbetrieb mit Sicherheitsfahrerinnen und Sicherheitsfahrern auf, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Vorerst noch ohne Fahrgäste.

Reguläre Einsätze der automatisiert fahrenden Autos seien spätestens ab dem ersten Quartal 2027 geplant. Diese sollen künftig das ÖV-Angebot in ländlichen und weniger gut erschlossenen Regionen sowie zu Randzeiten ergänzen. Die selbstfahrenden Autos werden auf Abruf verfügbar sein. Für den Endausbau des Angebots seien bis zu 25 Fahrzeuge geplant.

Das Angebot wird von den Bundesämtern für Verkehr (BAV) und Strasse (Astra) sowie den Kantonen St. Gallen, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden und Thurgau, dem Touring-Club Schweiz (TCS) und weiteren Partnern unterstützt.