Die Schweiz erlebte weit verbreitet eine Tropennacht

Keystone-SDA

Teilen

Die Schweiz hat in der Nacht auf Freitag vielerorts erneut eine Tropennacht hinter sich. Spitzenwerte verzeichnete nach den Höchsttemperaturen am Tag die Region Basel. Bei der dortigen Messstation St. Chrischona sank das Thermometer nicht unter 25,6 Grad.

1 Minute

(Keystone-SDA) Dieser Wert wurde gemäss den Daten des Bundesamts für Meteorologie und Klimatologie (Meteoschweiz) um 6.30 Uhr gemessen. Kurz nach Mitternacht war es an der dortigen Messstation noch 29,8 Grad heiss.

Unter anderen sanken die Nachttemperaturen auch in Vevey VD, Bouveret VS, Lägern ZH, Uetliberg ZH und Pully VD nicht unter 24 Grad. In Bern/Zollikofen lagen die niedrigsten Temperaturen in der Nacht mit 20,7 Grad weniger stark über der 20-Grad-Grenze für die Deklarierung einer Tropennacht, während Zürich/Affoltern mit einer gemessenen Temperatur von 18,3 Grad darunter lag.

Meteoschweiz sagt bis Montag erneut Hitzetage voraus. Bis dahin würden sich die Anzahl der Hitzetage des aktuellen Jahrs in Basel auf 19 summiert haben.