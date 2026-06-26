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Die Schweizer Gletscher schrumpfen wieder

Keystone-SDA

Am Montag beginnt die Gletscherschmelze. Die winterlichen Schnee- und Eisreserven sind dann vollständig geschmolzen - die Gletscher verlieren wieder an Masse.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der bisherige Verlauf der Gletscherschmelze ist jener im Jahr 2022 dicht auf den Fersen, wie die Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) am Freitag mitteilte. Gründe dafür seien die teils rekordtiefen Schneedecken im April, Saharastaub im März und die aktuelle Hitzewelle.

Im Jahr 2022 war der sogenannten Gletscherschwundtag – jener Tag, an dem die gesamte im Winter angesammelte Schnee- und Eisreserve, geschmolzen ist – noch drei Tage früher als dieses Jahr. Die Gletscher schmolzen 2022 stärker als jemals zuvor – übers ganze Jahr hinweg verloren sie rund sechs Prozent ihrer Masse.

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