Diebe laden in Ebnat-Kappel SG einen Tresor in geklauten Sportwagen

Keystone-SDA

Unbekannte sind in der Nacht auf Sonntag in einem Garagenbetrieb in Ebnat-Kappel SG eingebrochen. Sie versuchten vergeblich, einen Tresor zu knacken. Daraufhin klauten sie einen schwarzen Porsche GT3 und fuhren mit dem Tresor davon.

Die Fahrzeugschlüssel fanden die Täter im Garagenbetrieb, schrieb die Kantonspolizei St. Gallen am Montag in einer Mitteilung. An den Sportwagen hängten sie Kontrollschilder, die sie vor Ort entwendeten.

Die Polizei geht davon aus, dass die Diebe mit dem Auto nach Frankreich flüchteten.