Ditaji Kambundji für Arosa Humorschaufel nominiert
Ditaji Kambundji, Weltmeisterin über 100 Meter Hürden, ist für die gesellschaftliche Auszeichnung Arosa Humorschaufel nominiert worden. Dieser Preis wird an Persönlichkeiten verliehen, die durch ihren Sinn für Humor auffallen.
(Keystone-SDA) Kambundji habe bei ihrem Sieg in Tokio nicht nur Sportgeschichte geschrieben. Sie habe mit ihrer Ausstrahlung und «einem stets ansteckenden Lächeln» die Menschen über die Sportwelt hinaus begeistert, schrieb Arosa Tourismus am Donnerstag in einer Mitteilung.
Genau solche Persönlichkeiten, die «unter der Nebeldecke positiv auffallen», sollen am 6. Dezember beim Arosa Humorfestival mit diesem Preis geehrt werden. Neben Kambundji sind auch die Schweizer Frauen-Fussballnati, das Eurovision-Moderationsduo Hazel Brugger und Sandra Studer, Fussballer Xherdan Shaqiri sowie Bundesrat Martin Pfister für die Humorschaufel nominiert.
Seit der Erstverleihung im Jahr 2009 wurde der Preis aus Aroser Eis unter anderem schon an die ehemaligen Bundesrätinnen Doris Leuthard und Eveline Widmer-Schlumpf sowie an den aktuellen Wirtschaftsminister Guy Parmelin verliehen. Auch der Unternehmer Samih Sawiris und der Eishockey-Nationaltrainer Patrick Fischer erhielten bereits eine solche Trophäe.