DJ Tanja La Croix feiert ihr erstes Weihnachten als Mutter

Keystone-SDA

Im Beisein der Liebsten und erstmals mit Söhnchen Luca: DJ Tanja La Croix hat dem "Blick" verraten, wie sie dieses Jahr Weihnachten feiert.

(Keystone-SDA) «Meine ersten Weihnachten als Mami sind besonders emotional», sagte die 43-Jährige der Zeitung. Ihr sieben Monate alter Sohn erfülle die Zeit mit einer besonderen Magie. Das Weihnachtsfest zelebriere La Croix im familiären Kreis im Glarnerland sowie in St. Gallen.

Insgesamt seien 19 Erwachsene und fünf Kinder mit von der Partie. «Bei unserer Familie ist es Tradition, dass wir alle im Weihnachtspulli, mit lustigem Kopfschmuck feiern. Ob Rentiergeweih, Weihnachtsmütze oder glitzernder Haarreif – erlaubt ist, was Spass macht», verriet sie weiter.

Sie und ihr Lebenspartner Marco würden sich die Zeit mit dem kleinen Sohn gut einteilen. «Wenn ich abends arbeite, schaut mein Lebenspartner zu ihm, und ich kann mich ganz der Musik hingeben und meiner Performance widmen», sagte Tanja Wettach, wie die DJ bürgerlich heisst.