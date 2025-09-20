Dominique Rinderknecht hat eine Tochter geboren

Keystone-SDA

Ex-Miss-Schweiz Dominique Rinderknecht ist erstmals Mutter geworden. Die 36-Jährige teilte ein Bild von sich, ihrem Ehemann Drew und dem Baby auf der Plattform Instagram.

(Keystone-SDA) «Du bist das Schönste, das uns jemals passiert ist. Wir lieben dich, unser kleines Mädchen», schrieb Rinderknecht zu dem Post. «Blick» hatte zuerst darüber berichtet.

Der Zürcherin ist es wichtig, dass ihre Tochter Schweizerdeutsch lernt. Denn seit einiger Zeit wohnt sie im südafrikanischen Kapstadt. «Manchmal spreche ich mit der Kleinen im Bauch – auf Mundart natürlich», sagte sie im Mai des laufenden Jahres. «Schwiizertüütsch ist sozusagen eine weltweite Geheimsprache, die man sich als Erwachsener ja fast nicht mehr aneignen kann.»

Bis ihre Tochter aber zum ersten Mal in die Schweiz kommen wird, wird es eine Weile dauern. An Weihnachten wollen sie erstmals mit ihrer Tochter in de Schweiz reisen. «Darauf freue ich mich ganz besonders», sagte die Miss Schweiz von 2013.