Dominique Rinderknecht hat eine Tochter geboren

Keystone-SDA

Ex-Miss-Schweiz Dominique Rinderknecht ist erstmals Mutter geworden. Die 36-Jährige teilte ein Bild von sich, ihrem Ehemann Drew und dem Baby auf der Plattform Instagram.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) «Du bist das Schönste, das uns jemals passiert ist. Wir lieben dich, unser kleines Mädchen», schrieb Rinderknecht zu dem Post. «Blick» hatte zuerst darüber berichtet.

Der Zürcherin ist es wichtig, dass ihre Tochter Schweizerdeutsch lernt. Denn seit einiger Zeit wohnt sie im südafrikanischen Kapstadt. «Manchmal spreche ich mit der Kleinen im Bauch – auf Mundart natürlich», sagte sie im Mai des laufenden Jahres. «Schwiizertüütsch ist sozusagen eine weltweite Geheimsprache, die man sich als Erwachsener ja fast nicht mehr aneignen kann.»

Bis ihre Tochter aber zum ersten Mal in die Schweiz kommen wird, wird es eine Weile dauern. An Weihnachten wollen sie erstmals mit ihrer Tochter in de Schweiz reisen. «Darauf freue ich mich ganz besonders», sagte die Miss Schweiz von 2013.

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

