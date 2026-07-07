Doppelt so viel Solarstrom und weniger fossile Energie im Baselbiet

Keystone-SDA

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Die Solarstromproduktion hat sich 2024 im Kanton Basel-Landschaft gegenüber 2022 mehr als verdoppelt. Sie stieg von 117 auf 248 Gigawattstunden (GWh) an. Rund 2340 Wohngebäude wechselten von einem fossilen zu einem erneuerbaren Heizsystem, wie der Kanton am Dienstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Seit 2022 wurden im Baselbiet rund 4100 neue Photovoltaik-Anlagen installiert. Gegen Ende 2024 waren damit insgesamt 10’363 Anlagen in Betrieb, wie im Communiqué des Amts für Daten und Statistik heisst.

Der Energieverbrauch im Kanton stieg trotz wachsender Bevölkerung mit rund 7393 GWh gegenüber 2022 nur leicht, um 0,1 Prozent. Im Jahr 2024 lebten im Baselbiet rund 5600 Personen mehr als noch 2022 (+1,9). Somit sank der Energieverbrauch pro Kopf und lag 2024 bei rund 78 Prozent im Vergleich zum Verbrauchsniveau von 2010.

Zwischen 2010 und 2024 reduzierte sich der Bruttoenergieverbrauch von 8730 GWh auf 7393 GWh (-15,3 Prozent). Vor allem die fossilen Energieträger Heizöl (-45 Prozent) und Erdgas (-35,9 Prozent) verzeichneten einen starken Rückgang, wie es weiter heisst.