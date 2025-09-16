Dorothee Elmiger weiter im Rennen um den Deutschen Buchpreis

The Swiss voice in the world since 1935
Die Zürcher Autorin zieht mit ihrem Roman "Die Holländerinnen" mit fünf weiteren Nominierten ins Finale um den Deutschen Buchpreis. Dagegen hat es für den Schweizer Autoren Jonas Lüscher nicht für einen Platz auf der Shortlist gereicht.

(Keystone-SDA) Dorothee Elmiger gilt als Beobachterin unserer Gesellschaft. Ihr Buch «Die Holländerinnen» handelt von einer Dokumentartheater-Gruppe, die sich im tropischen Dschungel auf den Spuren von zwei verschwundenen Holländerinnen verirrt.

Nicht gereicht für die Shortlist hat es dagegen für den in Schlieren bei Zürich geborenen und in München lebenden Jonas Lüscher, der für «Verzauberte Vorbestimmung» auf der Longlist stand.

Auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises stehen neben Elmiger Kaleb Erdmann für «Die Ausweichschule», Jehona Kicaj für «ë», Thomas Melle mit «Haus zur Sonne», Fiona Sironic mit «Am Samstag gehen die Mädchen in den Wald und jagen Sachen in die Luft» und Christine Wunnicke für «Wachs». Die Auszeichnung wird am 13. Oktober am Eröffnungstag der Frankfurter Buchmesse verliehen.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

