Dreharbeiten für «Harry Potter»-Serie in Grossbritannien begonnen

Keystone-SDA

In Grossbritannien haben die Dreharbeiten für eine "Harry Potter"-Serie begonnen. Sie soll ab 2027 im Fernsehen ausgestrahlt werden - ohne den Schauspieler Daniel Radcliffe.

(Keystone-SDA) Das US-Medienunternehmen Warner Bros. Discovery veröffentlichte am Montag ein Foto des Schotten Dominic McLaughlin, der den im Kino als Harry Potter bekannt gewordenen britischen Schauspieler Radcliffe in dem Serien-Format in der Rolle des berühmten Zauberlehrlings ablöst.

McLaughlin ist darauf in etwa so alt wie Radcliffe zu Beginn seiner Filmkarriere und trägt dieselbe runde Brille. Die Serien-Adaption der beliebten Bücher, die bereits als Kinofilme und Bühnenstücke erfolgreich waren, wird in den Warner Bros. Studios in Leavesden nahe London gedreht, wie das Studio mitteilte. Die Folgen sollen den Angaben zufolge auf den Plattformen HBO und HBO Max zu sehen sein. Ein genaues Datum für die Ausstrahlung wurde nicht genannt.

J.K. Rowling ist Produzentin

Die bereits lange angekündigte Serie soll nach Angaben von Warner Bros. Discovery mit den Geschichten aus den sieben Büchern über «zehn Jahre» laufen. Die Autorin der Bücher, J.K. Rowling, wird sie als ausführende Produzentin betreuen, Regie führt der Brite Mark Mylod.

Auch die anderen Rollen wurden neu besetzt: Arabella Stanton verkörpert – statt Emma Watson – Hermione Granger, die Rolle des Ron Weasley übernimmt Alastair Stout.

Der erste «Harry Potter»-Band war am 26. Juni 1997 erschienen. Bis heute verkauften sich die insgesamt sieben Bände mehr als 450 Millionen Mal in aller Welt, sie wurden in 79 Sprachen übersetzt. Die Romane wurden in acht Teilen verfilmt, die an den Kinokassen weltweit rund 6 Milliarden Franken einspielten.