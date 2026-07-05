Drei Autos kollidieren in Vicosoprano GR

Keystone-SDA

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Drei Autos sind am Samstagmorgen in Vicosoprano GR nach einem missglückten Überholmanöver kollidiert. Eine 61-jährige Frau wurde leicht verletzt und mit dem Helikopter ins Spital gebracht, wie die Kantonspolizei Graubünden am Sonntag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz nach 09.30 Uhr auf der Malojastrasse. Die drei involvierten Fahrzeuge fuhren in die gleiche Richtung, wie es weiter hiess.

An den Autos entstand grosser Sachschaden, zwei davon erlitten einen Totalschaden. Ein zweiter Autofahrer begab sich zu einem späteren Zeitpunkt selbstständig in medizinische Abklärung.

Die Malojastrasse musste für rund eine Stunde gesperrt werden. Anschliessend wurde der Verkehr für eine weitere Stunde wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Die Kantonspolizei klärt den genauen Unfallhergang ab.