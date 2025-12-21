Drei Nordafrikaner als mutmassliche Diebe in Appenzell festgenommen

Die Appenzell-Innerrhoder Polizei hat zwei Marokkaner und einen Algerier festgenommen, nachdem in der Nacht auf Sonntag in Appenzell und Umgebung mehrere Autos aufgebrochen und Personen in Restaurants bestohlen worden waren.

(Keystone-SDA) Die vorläufige Festnahme der drei Männer als mutmassliche Täter gelang dank Hinweisen aus der Bevölkerung, wie die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden am Sonntagabend mitteilte. Gesucht werden nun weitere Diebstahl-Opfer und Hinweise auf die Täter.