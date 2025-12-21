The Swiss voice in the world since 1935
Drei Nordafrikaner als mutmassliche Diebe in Appenzell festgenommen

Keystone-SDA

Die Appenzell-Innerrhoder Polizei hat zwei Marokkaner und einen Algerier festgenommen, nachdem in der Nacht auf Sonntag in Appenzell und Umgebung mehrere Autos aufgebrochen und Personen in Restaurants bestohlen worden waren.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die vorläufige Festnahme der drei Männer als mutmassliche Täter gelang dank Hinweisen aus der Bevölkerung, wie die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden am Sonntagabend mitteilte. Gesucht werden nun weitere Diebstahl-Opfer und Hinweise auf die Täter.

