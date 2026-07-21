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Drei Personen bei Selbstunfall mit Auto in Boltigen verletzt

Keystone-SDA

Bei einem Selbstunfall in Boltigen haben sich am Dienstagvormittag die drei Insassinnen eines Autos verletzt. Die Lenkerin kam aus noch ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Gartenzaun, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Eine Person wurde mit der Ambulanz in ein Spital gebracht, die anderen beiden mit Helikoptern der Rega. Neben der Berner Kantonspolizei standen auch die Feuerwehr Boltigen und ein Abschleppdienst im Einsatz, wie die Polizei in einer Mitteilung schrieb. Sie hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

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