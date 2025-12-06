Drei Personen verletzten sich bei Autounfall bei Nunningen SO

Keystone-SDA

Bei einer Kollision zwischen zwei Autos bei Nunningen am Freitag kurz vor Mitternacht sind drei Personen verletzt worden. Sie wurden durch den Rettungsdienst in Spitäler gebracht. Ein Atemalkoholtest beim mutmasslichen Unfallverursacher fiel gemäss der Polizei positiv aus.

(Keystone-SDA) Aus noch ungeklärten Gründen geriet ein 48-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Grellingerstrasse bei Nunningen auf die Gegenfahrbahn, wie die Kantonspolizei Solothurn am Samstag in einer Mitteilung schrieb. Dort kollidierte sein Fahrzeug mit einem entgegenkommenden Auto.

Der 48-Jährige musste seinen Führerausweis abgeben. Ein Abschleppunternehmen transportierte die beiden Autos ab, hiess es im Communiqué weiter.