Drei Todesopfer nach Badeunfall in Bludenz A

Keystone-SDA

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Bei einem Badeunfall in der Ill in Bludenz sind am Sonntag drei Menschen gestorben. Ein 22-Jähriger starb noch am Unfallort, ein zehnjähriger Bub am Abend im Spital. Auch ein 40-Jähriger erlag seinen Verletzungen.

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(Keystone-SDA) Der folgenschwere Vorfall ereignete sich laut Polizeiangaben unterhalb eines Wasserfalls. Der 40-Jährige hielt sich gemeinsam mit seinem Sohn und einem 22-jährigen Bekannten sowie seinem Schwiegervater dort zum Baden auf.

Der 40-Jährige habe sich bereits im Wasser im Nahbereich der Wasserwalze befunden, als der Bub und der 22-Jährige gemeinsam den Wasserfall hinuntersprangen, so die Polizei zum Hergang. Alle drei Personen wurden in der Folge aufgrund der starken Strömungs- und Sogkräfte der Wasserwalze unter die Oberfläche gedrückt und tauchten nicht mehr auf.

Der Schwiegervater sprang daraufhin ins Wasser, konnte seinen Schwiegersohn ergreifen und ans rechte Ufer ziehen. In der Folge suchte er mit weiteren Helfern nach den beiden weiteren Verunglückten. Der 22-Jährige wurde von einem Helfer entdeckt und ans andere Ufer gezogen, wo unverzüglich die Reanimationsmassnahmen begannen. Der Mann starb noch am Unfallort.

Bekannter Badeplatz

Der zehnjährige Bub, der erst rund 300 Meter flussabwärts von einer Passantin treibend entdeckt und gemeinsam mit zwei weiteren Helfern aus dem Wasser geborgen wurde, musste ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen werden, wo er im Laufe des Abends seinen Verletzungen erlag. Der 40-Jährige wurde zunächst ins Landeskrankenhaus Bludenz und anschliessend nach Feldkirch gebracht.

Die Unfallstelle ist laut ORF Vorarlberg als Wildbadeplatz bekannt. Gemäss Wasserrettung wird die Gefahr von Wasserwalzen häufig unterschätzt, es gebe für Betroffene kaum eine Chance, sich aus eigener Kraft daraus zu befreien. Über 180 Personen der Feuerwehr, Wasserrettung, des Roten Kreuzes und der Polizei standen im Grosseinsatz. Das Kriseninterventionsteam (KIT) betreute Angehörige wie Einsatzkräfte.