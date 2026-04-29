Drei Tote bei Angriff Israels im Libanon – auch Jugendliche

Keystone-SDA

Bei einem israelischen Luftangriff im Südlibanon sind nach libanesischen Angaben drei Menschen getötet worden. Es handele sich um zwei Frauen und eine Jugendliche, teilte das Gesundheitsministerium in Beirut mit. Elf weitere Menschen seien bei dem Angriff in dem Ort Tair Debba östlich der Küstenstadt Tyrus verletzt worden. Die israelische Armee äusserte sich zunächst nicht zu den Berichten.

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(Keystone-SDA) In libanesischen Medienberichten war die Rede von einer Serie israelischer Angriffe. Nahe der Ortschaft Haris im Südlibanon habe eine israelische Drohne etwa ein Motorrad beschossen, berichtete die libanesische Nachrichtenagentur NNA. Mehrere Menschen seien verletzt worden.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums sind seit Beginn des Kriegs vor knapp zwei Monaten 2.576 Menschen im Libanon getötet und fast 8.000 verletzt worden. Nach Schätzungen des israelischen Militärs wurden mindestens 1.800 Kämpfer der proiranischen Hisbollah-Miliz getötet, die militärisch stärker als die reguläre Armee eingeschätzt wird.

Offiziell gilt im Konflikt zwischen der Hisbollah und Israel eine Waffenruhe. Faktisch kommt es aber täglich zu Angriffen beider Seiten. Der Libanon ist offiziell keine Konfliktpartei.