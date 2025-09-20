Drei Verletzte bei vier Verkehrsunfällen in Chur

Keystone-SDA

In Chur ist es nach Angaben der Stadtpolizei am Freitagnachmittag innerhalb von zwei Stunden zu vier Verkehrsunfällen gekommen. Drei Personen wurden dabei verletzt und jeweils ins Kantonsspital Graubünden gebracht, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Der erste Unfall habe sich um 15.40 Uhr auf der Malixerstrasse ereignet. Bei den Überholmanövern eines Motorradfahrers sowie eines Autolenkers sei es zu einer seitlichen Kollision gekommen, schrieb die Stadtpolizei in einer Mitteilung. Der Motorradlenker sei gegen die linke Seite des Personenwagens geprallt und gestürzt.

Bei einem Selbstunfall um 17.45 Uhr verletzte sich laut den Angaben ebenfalls ein Motorradfahrer. Von Tschiertschen herkommend in Richtung Passugg habe er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei gestürzt.

Ein dritter Motorradfahrer war kurz nach 18.00 Uhr in einen Unfall verwickelt. Als er von einer Tankstelle auf eine Strasse einbog, sei es zur Kollision mit einem Velofahrer gekommen. Beide stürzten laut der Polizei zu Boden, der Velofahrer wurde verletzt.

Nur bei einem der vier Unfälle wurde niemand verletzt. Beim Zusammenstoss zweier Autos in einem Kreisel kurz nach 17.00 Uhr entstand Sachschaden, wie die Polizei schrieb. Sie kläre die genauen Umstände der Verkehrsunfälle ab.