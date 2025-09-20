The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Drei Verletzte bei vier Verkehrsunfällen in Chur

Keystone-SDA

In Chur ist es nach Angaben der Stadtpolizei am Freitagnachmittag innerhalb von zwei Stunden zu vier Verkehrsunfällen gekommen. Drei Personen wurden dabei verletzt und jeweils ins Kantonsspital Graubünden gebracht, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der erste Unfall habe sich um 15.40 Uhr auf der Malixerstrasse ereignet. Bei den Überholmanövern eines Motorradfahrers sowie eines Autolenkers sei es zu einer seitlichen Kollision gekommen, schrieb die Stadtpolizei in einer Mitteilung. Der Motorradlenker sei gegen die linke Seite des Personenwagens geprallt und gestürzt.

Bei einem Selbstunfall um 17.45 Uhr verletzte sich laut den Angaben ebenfalls ein Motorradfahrer. Von Tschiertschen herkommend in Richtung Passugg habe er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei gestürzt.

Ein dritter Motorradfahrer war kurz nach 18.00 Uhr in einen Unfall verwickelt. Als er von einer Tankstelle auf eine Strasse einbog, sei es zur Kollision mit einem Velofahrer gekommen. Beide stürzten laut der Polizei zu Boden, der Velofahrer wurde verletzt.

Nur bei einem der vier Unfälle wurde niemand verletzt. Beim Zusammenstoss zweier Autos in einem Kreisel kurz nach 17.00 Uhr entstand Sachschaden, wie die Polizei schrieb. Sie kläre die genauen Umstände der Verkehrsunfälle ab.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft