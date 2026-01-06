Dreikönigstag lässt die Schweiz vor Kälte zittern

Der Dreikönigstag lässt die Schweiz vor Kälte frösteln Keystone-SDA

Die Nacht auf Dienstag ist bisher die kälteste dieses Winters in der Schweiz gewesen. Der Dreikönigstag startete im Flachland verbreitet mit Temperaturen von minus 10 Grad.

1 Minute

(Keystone-SDA) Eine meist klare Nacht und die Zufuhr von Polarluft führten vielerorts zu den tiefsten Temperaturen dieses Winters, wie der Wetterdienst Meteonews am Morgen auf X schrieb.

In La Brévine, dem «Sibirien der Schweiz», wurden laut Meteonews um 8 Uhr minus 23 Grad gemessen. Im Jura war es verbreitet eisig. So sank das Thermometer zum Beispiel in Le Locle im Neuenburger Jura auf -18,3 Grad.

Auch tagsüber werden Werte unter null Grad erwartet. Im Süden hingegen gibt es Temperaturen im Plusbereich. Dort wird es laut Meteonews dank Nordföhn 6 Grad.