Dreikönigstag lässt die Schweiz vor Kälte zittern
Die Nacht auf Dienstag ist bisher die kälteste dieses Winters in der Schweiz gewesen. Der Dreikönigstag startete im Flachland verbreitet mit Temperaturen von minus 10 Grad.
(Keystone-SDA) Eine meist klare Nacht und die Zufuhr von Polarluft führten vielerorts zu den tiefsten Temperaturen dieses Winters, wie der Wetterdienst Meteonews am Morgen auf X schrieb.
In La Brévine, dem «Sibirien der Schweiz», wurden laut Meteonews um 8 Uhr minus 23 Grad gemessen. Im Jura war es verbreitet eisig. So sank das Thermometer zum Beispiel in Le Locle im Neuenburger Jura auf -18,3 Grad.
Auch tagsüber werden Werte unter null Grad erwartet. Im Süden hingegen gibt es Temperaturen im Plusbereich. Dort wird es laut Meteonews dank Nordföhn 6 Grad.