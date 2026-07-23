E-Bike-Fahrer in Knutwil LU nach Sturz lebensbedrohlich verletzt
Ein E-Bike-Fahrer ist am Mittwochnachmittag in Knutwil gestürzt und hat sich dabei lebensbedrohlich verletzt. Die Luzerner Polizei sucht Zeugen, um den genauen Unfallhergang zu klären, wie es in einer Mitteilung am Donnerstag hiess.
(Keystone-SDA) Der 72 Jahre alte Mann war mit seinem Gefährt laut Polizeiangaben kurz vor 13.50 Uhr auf der Büronerstrasse in Richtung Büron unterwegs. Im Bereich der Einmündung Dorfstrasse kam er aus noch ungeklärten Gründen zu Fall. Dabei erlitt er lebensbedrohliche Verletzungen.