E-Scooter-Fahrerin in Schaffhausen verletzt – Rega im Einsatz

Keystone-SDA

Eine 49-jährige Frau ist am Freitagabend auf der Fulachstrasse in Schaffhausen mit einem E-Scooter verunfallt und mit Verletzungen unbekannten Schweregrades ins Spital gebracht worden. Der Unfall hat sich um 21.44 Uhr ereignet, wie die Schaffhauser Polizei am in der Nacht auf Samstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Eine Drittperson habe der Einsatz- und Verkehrsleitzentrale gemeldet, dass die Frau verunfallt und nicht ansprechbar gewesen sei. In der Folge seien der Rettungsdienst der Spitäler Schaffhausen sowie zwei Patrouillen der Schaffhauser Polizei aufgeboten worden.

Eine zufällig vorbeifahrende Patrouille des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit habe für die Dauer des Einsatzes die Verkehrsregelung auf der Fulachstrasse übernommen. Aufgrund des Verletzungsgrades der 49-Jährigen sei zudem ein Rettungshubschrauber der Schweizerischen Rettungsflugwacht Rega aufgeboten worden. Die Fulachstrasse sei zwischen 22.10 Uhr und 22.40 Uhr gesperrt gewesen. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand laufender Ermittlungen.