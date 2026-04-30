Ehemann gesteht Tötungsdelikt an Ehefrau in Altersheim in Baden AG

Keystone-SDA

Eine 81-jährige Frau ist in einem Pflegezentrum in Baden AG am Sonntag Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Der mutmassliche Täter, ihr 82-jähriger Ehemann, ist laut Oberstaatsanwaltschaft Aargau geständig.

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(Keystone-SDA) Rettungsdienste und Polizei hätten die 81-Jährige am Sonntagnachmittag verstorben aufgefunden, teilte die Oberstaatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Ihr 82-jähriger Ehemann sei schwer verletzt angetroffen worden. Er sei medizinisch versorgt und in ein Spital gebracht worden.

Gestützt auf die bisherigen Erkenntnisse geht die Staatsanwaltschaft nach eigenen Angaben von einem Gewaltverbrechen aus. Es bestünden konkrete Hinweise darauf, dass der Mann seiner Ehefrau tödliche Verletzungen zugefügt habe. Zudem deuteten die Ermittlungsergebnisse darauf hin, dass er sich die eigenen Verletzungen selbst beigebracht habe.

Die Staatsanwaltschaft Baden habe ein Strafverfahren wegen vorsätzlicher Tötung eröffnet. Das Zwangsmassnahmengericht habe die beantragte Untersuchungshaft bereits angeordnet. Der Mann befinde sich derzeit unter Haftbedingungen in behördlicher Obhut. So werde sichergestellt, dass die weiteren Abklärungen unbeeinflusst und ordnungsgemäss durchgeführt werden können.

Der genaue Tathergang sowie die Hintergründe der Tat seien Gegenstand der laufenden Untersuchung, hiess es in der Mitteilung weiter. Es bestehen laut Oberstaatsanwaltschaft keine Hinweise auf eine Beteiligung von Mitarbeitenden des Pflegezentrums.