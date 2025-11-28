Ein Abgang und zwei Neue in der Luks-Geschäftsleitung

Keystone-SDA

Das Luzerner Kantonsspital (Luks) besetzt zwei Posten in der Geschäftsleitung neu. Hingegen wird der Gruppenbereich Informatik künftig nicht mehr in der Geschäftsleitung vertreten sein.

(Keystone-SDA) Diese Entscheidung treffe die Luks-Gruppe im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung und folge aktuellen «Governance-Trends zur Verkleinerung von Führungsgremien», schrieb das Unternehmen am Freitag in einer Mitteilung. Die «Anpassung» stehe in keinem Zusammenhang mit der Leistung oder Bedeutung der Informatik.

Als Folge davon verlässt der heutige Chief Information Officer (CIO) Stefan Hunziker das Luks. In der Mitteilung dankt ihm CEO Florian Aschbrenner «für seine sehr gute Arbeitsleistung und sein langjähriges Engagement».

Am 1. Januar 2026 wird Mario Exnowski neuer Leiter IT und Digitalisierung. Der 49-Jährige ist seit 2021 Bereichsleiter einer Firma, die IT-Systeme für eine deutsche Klinikgruppe betreibt.

Neue COO und neuer CMO

Die neuen Geschäftsleitungsmitglieder des Luks heissen Rebekka Hatzung und Patrick Aepli.

Hatzung wird ab 1. Februar 2026 als Chief Operating Officer (COO) den Betrieb aller vier Spitalstandorte des Luks auf Geschäftsleitungsebene verantworten. Im Rahmen der strategischen Neuausrichtung werden die aktuell vakanten Positionen COO Zentrum und COO Regionen zusammengeführt. Überdies wird Hatzung stellvertretende CEO.

Als Chief Medical Officer (CMO) steht Aepli dem Bereich Medizinsteuerung und -leitung ab dem 1. Januar 2026 vor. Damit tritt er die Nachfolge von Katrin Hoffmann an, die sich gemäss Mitteilung ausserhalb der Luks-Gruppe neu orientiert.

Aepli bleibt Co-Leiter des Departements Medizin

Die 44-jährige Hatzung ist seit 2023 und derzeit noch CEO des Claraspitals in Basel.

Aepli arbeitet bereits am Luks. Seit 2018 ist er Chefarzt und Leiter der Gastroenterologie/Hepatologie. Zudem gehört der 46-Jährige seit dem 1. November 2025 der Co-Leitung des Departements Medizin an. Diese Rolle soll er auch als CMO beibehalten. Er werde zudem weiterhin einen Tag pro Woche klinisch tätig sein.