Ein Holzbau gewinnt den Wettbewerb für den neuen HSG-Campus

Keystone-SDA

"Graber Pulver Architekt:innen" mit Büros in Bern und Zürich haben den bereits zweiten Wettbewerb für den neuen HSG-Campus am Rand der St. Galler Innenstadt gewonnen. Der Holzbau mit Platz für 3000 Studierende soll 2032 fertig sein.

(Keystone-SDA) Im April 2021 war bereits einmal ein Siegerprojekt für den neuen HSG-Campus bekanntgegeben worden. Doch dann gab der Kanton im September 2023 bekannt, dass die Arbeiten gestoppt werden. Das Projekt habe sich nicht zufriedenstellend weiterentwickelt, hiess es damals.

Deshalb brauchte es einen neuen Anlauf. Am Mittwoch wurde nun der Juryentscheid für den überarbeiteten Wettbewerb bekanntgegeben. Der neue Campus am Platztor wird von «Graber Pulver Architekt:innen» gebaut. Sie planen einen Holzbau mit einer Hauptnutzfläche von 12’000 Quadratmetern. Die Gesamtkosten wurden bereits 2019 festgelegt. Sie betragen 207 Millionen Franken.