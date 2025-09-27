Ein neuer Millionengewinn bei Swiss Lotto-Ziehung
Die Schweiz hat einen neuen Lottomillionär. Ein Spieler oder eine Spielerin hat dank den sechs richtigen Joker-Zahlen 093794 in der korrekten Reihenfolge eine Million Franken gewonnen.
(Keystone-SDA) Der Jackpot hingegen wurde nicht geknackt. Die richtigen sechs Zahlen wären 3, 15, 18, 22, 31 und 38 gewesen, die Glückszahl lautete 1, die Replay-Zahl 9.
wie Swisslos mitteilte.
