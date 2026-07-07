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Ein Vereinshaus ist in Einsiedeln SZ abgebrannt

Keystone-SDA

Ein Vereinshaus ist in Einsiedeln in der Nacht auf Dienstag abgebrannt. Die Brandursache ist unklar. Nach Angaben der Polizei gibt es Hinweise, dass sich am Montagabend Personen beim späteren Brandort aufgehalten haben.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Clubhaus an der Grotzenmühlestrasse brannte in der ersten Stunde nach Mitternacht ab. Als die Stützpunktfeuerwehr Einsiedeln am Brandort eingetroffen sei, seien bereits meterhohe Flammen aus dem in Vollbrand stehenden Gebäude gelodert, teilte die Polizei mit.

Die Feuerwehr konnte nach Angaben der Kantonspolizei den Brand rasch löschen. Das Gebäude wurde dennoch vollständig zerstört. Personen befanden sich in dem Vereinshaus keine, es wurde niemand verletzt.

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