Ein Verletzter nach Kollision mit Velo und Trottinett in Oberkirch

Keystone-SDA

Ein 45-jähriger Velofahrer hat sich am Montagnachmittag in Oberkirch bei einer Kollision mit einem Trottinettfahrer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Spital, wie die Luzerner Polizei am Dienstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Zusammenstoss ereignete sich um circa 15.45 Uhr auf der Bahnstrasse. Der Trottinettfahrer blieb unverletzt.

Bei fünf weiteren Strassenverkehrsunfällen im Kanton Luzern kam es übers Wochenende zu leichten Verletzungen und Sachschäden, wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht. Ein 22-jähriger Autofahrer musste nach einem Selbstunfall am Sonntagabend, der an einer Hauswand in Kriens endete, seinen Führerausweis abgeben.