Einbrecher rammen mit gestohlenem Auto Einkaufszentrum in Haag SG

Keystone-SDA

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Unbekannte sind in der Nacht auf Freitag mit einem gestohlenen Auto ins Haag-Center eingebrochen. Mit dem Fahrzeug durchbrachen sie eine Glastür. Die Höhe des Sachschadens und das Deliktsgut sind noch unklar.

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(Keystone-SDA) Am Freitagmorgen kurz nach 3.30 Uhr wurde der Notruf- und Einsatzleitzentrale St. Gallen ein Einbruch ins Haag-Center gemeldet. Das schreibt die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung. Die eintreffenden Polizeikräfte stellten ein beschädigtes Auto und mehrere beschädigte Rolltore fest.

Unbekannte Täter hatten zuvor in Haag ein Auto entwendet und dieses als Rammbock verwendet: Demnach fuhren die Einbrecher zuerst gegen eine Glastür und verschafften sich so Zutritt zum Einkaufszentrum. Anschliessend seien sie mit dem Auto im Innenbereich gegen mehrere Rolltore gefahren, heisst es weiter.

Was genau aus den Geschäften gestohlen wurde, müsse noch geklärt werden, schreibt die Polizei. Es sei hoher Sachschaden entstanden, beziffert werden könne dieser noch nicht.

Im Einsatz standen mehrere Patrouillen und Fachdienste der Kantonspolizei St. Gallen.