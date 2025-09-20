Eine Person durch Rauch in Bieler Mehrfamilienhaus verletzt
In einem Mehrfamilienhaus in Biel BE ist am Freitagabend eine Person durch Rauch verletzt worden. Die Person wurde wegen Verdachts auf eine Rauchvergiftung ins Spital gebracht, wie die Kantonspolizei Bern am Samstag mitteilte.
(Keystone-SDA) Die Feuerwehr konnte die Ursache für den Rauch in einer Wohnung an der Mattenstrasse schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Alle Bewohnerinnen und Bewohner konnten das Gebäude selbstständig verlassen. Nur eine Person musste von der Feuerwehr gerettet werden.
Das Mehrfamilienhaus sei teilweise unbewohnbar, hiess es weiter. Die betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner seien für die Nacht anderweitig untergebracht worden.
Die Mattenstrasse war für etwa zwei Stunden gesperrt, während die Berufsfeuerwehr Biel und zwei Ambulanzen im Einsatz waren. Eine Brandwache wurde nach den Löscharbeiten eingerichtet. Die Ermittlungen zur Ursache der Rauchentwicklung und zur Höhe des Sachschadens sind noch im Gang.