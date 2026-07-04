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Eine Person nach Wohnungsbrand in Alpnachstad OW hospitalisiert

Keystone-SDA

In Alpnachstad im Kanton Obwalden ist am Freitagabend in einem Mehrfamilienhaus ein Feuer ausgebrochen. Eine Person kam zur Kontrolle ins Spital, die übrigen Bewohnerinnen und Bewohner mussten das Gebäude für zwei Stunden verlassen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Anwohner meldeten das Feuer in einer Wohnung im Kapellenmattli kurz vor 22 Uhr, wie die Kantonspolizei Obwalden am Samstag mitteilte. Die anwesenden Personen hätten sich selbständig in Sicherheit bringen können.

Die Einsatzkräfte brachten den Brand laut der Mitteilung rasch unter Kontrolle. Wegen der Löscharbeiten wurde die Brünigstrasse vorübergehend gesperrt und der Verkehr umgeleitet.

Die Höhe des Sachschadens in der betroffenen Wohnung war noch nicht bekannt. Die Brandursache wird von der Kantonspolizei und der Staatsanwaltschaft Obwalden untersucht. Im Einsatz standen verschiedene Feuerwehreinheiten, der Rettungsdienst und die Polizei.

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