Eineinhalbjährige bedingte Freiheitsstrafe für Priester im Tessin
Das Tessiner Kantonsstrafgericht in Lugano hat am Donnerstag einen Priester der mehrfachen sexuellen Nötigung sowie sexueller Handlungen mit Minderjährigen schuldig gesprochen. Der Mann wurde zu einer bedingten 18-monatigen Freiheitsstrafe verurteilt.
(Keystone-SDA) Das Gericht verhängte ausserdem ein lebenslanges Verbot, berufliche oder ausserberufliche Tätigkeiten mit Kontakt zu Minderjährigen auszuüben. Zudem muss der 56-jährige eine ambulante Therapie absolvieren.
Die Freiheitsstrafe ist bedingt bei einer Probezeit von zwei Jahren. Der Priester wird sofort aus der Haft entlassen, wie der vorsitzende Richter erklärte. Er befand sich seit vergangenem November im vorzeitigen Strafvollzug, zuvor war er während drei Monaten in Untersuchungshaft.