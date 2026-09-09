Einer der blitzreichsten Septembertage aller Zeiten

Keystone-SDA

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Die Schweiz hat eine stürmische Nacht hinter sich. Meteoschweiz zählte knapp 12'000 Blitze bis zum Mittwochmorgen. Damit dürfte dieser Septembertag einer der blitzreichsten aller Zeiten gewesen sein.

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(Keystone-SDA) Dazu gab es Sturmböen mit bis zu 110 Km/h in Steckborn TG und 101 km/h in Koppigen BE, wie das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (Meteoschweiz) meldete. Auf dem Hörnli im Kanton Zürich wurden sogar 116 km/h gemessen. Meldungen über Schäden am frühen Mittwochmorgen bislang keine vor.