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Einer der blitzreichsten Septembertage aller Zeiten

Keystone-SDA

Die Schweiz hat eine stürmische Nacht hinter sich. Meteoschweiz zählte knapp 12'000 Blitze bis zum Mittwochmorgen. Damit dürfte dieser Septembertag einer der blitzreichsten aller Zeiten gewesen sein.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Dazu gab es Sturmböen mit bis zu 110 Km/h in Steckborn TG und 101 km/h in Koppigen BE, wie das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (Meteoschweiz) meldete. Auf dem Hörnli im Kanton Zürich wurden sogar 116 km/h gemessen. Meldungen über Schäden am frühen Mittwochmorgen bislang keine vor.

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