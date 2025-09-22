Einfahrender Zug erfasst Frau im Bahnhof Oensingen SO
Eine Frau ist beim Bahnhof Oensingen SO am Sonntagmorgen von einem einfahrenden Zug erfasst und schwer verletzt worden. Ein Rettungshelikopter flog die Frau in ein Spital. Die Strafverfolgungsbehörden haben Ermittlungen aufgenommen.
(Keystone-SDA) Die Ermittlungen sollen die genauen Umstände aufzeigen, wie die Kantonspolizei Solothurn am Montag mitteilte. Es werden Zeugen gesucht. Das Ereignis war der Polizei am Sonntagmorgen um 08.45 Uhr gemeldet worden.