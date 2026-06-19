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Einfamilienhaus in Koblenz AG ist nach Brand unbewohnbar

Keystone-SDA

Ein Brand hat ein Einfamilienhaus in Koblenz AG in der Nacht auf Freitag weitgehend zerstört. Das Haus ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Die beiden Bewohnenden wurden wegen Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Gemäss den Angaben der Kantonspolizei Aargau bemerkte ein Anwohner in der Nacht kurz vor 01.30 Uhr die Flammen an der Buckhalde und alarmierte den Notruf. Fast gleichzeitig hätten sich die Hausbewohner, eine 51-jährige Frau und ein 57-jähriger Mann, gemeldet.

Sie konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen. Die Feuerwehren Döttingen-Klingnau-Koblenz und Zurzach rückten mit einem Grossaufgebot aus. Die Einsatzkräfte verhinderten, dass das Feuer auf ein angebautes Nachbarhaus übergriff. Nach rund einer Stunde war der Brand gelöscht, wie die Kantonspolizei weiter berichtete.

Spezialisten der Kantonspolizei nahm die Ermittlungen zur noch unklaren Brandursache auf.

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