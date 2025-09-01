The Swiss voice in the world since 1935
Einsprachen verzögern Erneuerung der Austrasse in Basel

Keystone-SDA

Einsprachen verzögern die Erneuerung der Austrasse in Basel. Daher wird sich die Umleitung der Tramlinie 6 allenfalls bis über das Jahr 2026 hinaus verlängern, wie das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) am Montag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Insgesamt elf Einsprachen gingen gegen die vom Grossen Rat beschlossene Umgestaltung der Austrasse ein. Der Beginn der Arbeiten in diesem Abschnitt wäre ab November 2025 vorgesehen gewesen. Aufgrund der hängigen Einsprachen ändert sich der Zeitplan, wie das BVD schreibt.

Wenn der Gleisbau in der Austrasse nicht spätestens im Februar 2026 starten kann, wird die Umleitung von Tram 6 via Markthalle, Zoo Bachletten, Schützenhaus bis zum Brausebad länger bestehen bleiben.

Das BVD erneuert zusammen mit den Basler Verkehrs-Betrieben (BVB) und den Industriellen Werken Basel (IWB) seit März 2025 die Tramgleise, Leitungen und Strassenoberfläche der Austrasse. Nach der Sanierung sollen Fahrgäste stufenlos bei den dortigen Haltestellen ins Trams einsteigen können.

Zudem erneuern die IWB Energie- und Wasserleitungen und bauen neue Fernwärmeleitungen. Ab dem 8. September beginnt die zweite Etappe der Leitungsarbeiten zwischen Schützenmatt- und Leimenstrasse, wie es weiter heisst.

