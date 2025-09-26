Eishockey-Natitrainer Patrick Fischer hat geheiratet

Keystone-SDA

Der Schweizer Eishockey-Nationaltrainer Patrick Fischer hat auf der griechischen Insel Rhodos seine Freundin Mädy Georgusis geheiratet. Pünktlich vor dem Beginn der Saison erlebte der 50-Jährige eine Traumhochzeit.

(Keystone-SDA) Fischers Partnerin, die nach sechseinhalb Jahren nun seine Frau ist, hat Wurzeln in Griechenland. Und deshalb sei früh klar gewesen, dass eine Trauung nur dort in Frage komme, verriet Fischer der «Schweizer Illustrierten», die exklusiv am Strand von Rhodos dabei sein durfte.

Griechenland sei ihm ans Herz gewachsen, so Fischer weiter. Die Familie und die knapp 100 geladenen Gäste feierten eine dreitägige Party auf Rhodos. Der am 6. September 50 Jahre alt gewordene Zuger ist aber offenbar etwas altersmüde geworden. Er sei kein Partygänger mehr, so Fischer gegenüber der «Schweizer Illustrierten». Nach zwei Nächten durchtanzen täte ihm alles weh.

Bevor der Alltag als Nationaltrainer wieder beginnt, stehen für Fischer und seine Frau noch die Flitterwochen, die das Paar gemäss «Schweizer Illustrierte» auf der Insel Zakynthos verbringt, und die zivile Hochzeit in der Schweiz an.

Nach dem privaten Höhepunkt stehen für Patrick Fischer auch beruflich Highlights bevor. Im Februar finden in Italien die Olympischen Spiele statt, zu denen Fischer erstmals überhaupt sein bestes Kader mit allen Profis aus der nordamerikanischen NHL aufbieten kann.

Und im Mai folgt die Heim-WM in Zürich und Freiburg, an der die Schweizer zum dritten Mal in Folge eine WM-Medaille anstreben – am liebsten erstmals in Gold. Es wäre die Krönung für Fischer, die zweite nach der Traumhochzeit in Griechenland.