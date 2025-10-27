Elyas M’Barek hat «unglaublichen Spass» an Produzentenrolle

Keystone-SDA

Der viel prämierte Schauspieler Elyas M'Barek ("Fack ju Göhte") fühlt sich wohl in seiner neuen Rolle als Produzent. "Ich habe Blut geleckt", sagte der 43-Jährige der Deutschen Presse-Agentur nach den Erfahrungen mit der Dokumentation "Babo - Die Haftbefehl-Story" über den Deutsch-Rapper Haftbefehl. Der gemeinsam mit Pacco-Luca Nitsche produzierte Film ist ab Dienstag (28. Oktober) auf Netflix zu sehen.

(Keystone-SDA) Die gemeinsame Produktionsfirma habe bereits weitere Projekte in der Pipeline, verriet M’Barek. «Es öffnet sich gerade ein neues Kapitel mit einer ganz neuen Verantwortung – und es macht unglaublichen Spass.»

Parallel arbeite er bereits an einem fiktionalen Stoff, sagte der gebürtige Münchner, der in New York lebt. «Der nächste Film soll ein fiktionaler werden – vielleicht sogar mit mir in der Hauptrolle.»