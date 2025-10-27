Elyas M’Barek hat «unglaublichen Spass» an Produzentenrolle
Der viel prämierte Schauspieler Elyas M'Barek ("Fack ju Göhte") fühlt sich wohl in seiner neuen Rolle als Produzent. "Ich habe Blut geleckt", sagte der 43-Jährige der Deutschen Presse-Agentur nach den Erfahrungen mit der Dokumentation "Babo - Die Haftbefehl-Story" über den Deutsch-Rapper Haftbefehl. Der gemeinsam mit Pacco-Luca Nitsche produzierte Film ist ab Dienstag (28. Oktober) auf Netflix zu sehen.
(Keystone-SDA) Die gemeinsame Produktionsfirma habe bereits weitere Projekte in der Pipeline, verriet M’Barek. «Es öffnet sich gerade ein neues Kapitel mit einer ganz neuen Verantwortung – und es macht unglaublichen Spass.»
Parallel arbeite er bereits an einem fiktionalen Stoff, sagte der gebürtige Münchner, der in New York lebt. «Der nächste Film soll ein fiktionaler werden – vielleicht sogar mit mir in der Hauptrolle.»