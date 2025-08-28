The Swiss voice in the world since 1935
Emma und Noah waren 2024 die beliebtesten Vornamen für Neugeborene

Keystone-SDA

Noah ist im vergangenen Jahr der beliebteste Vorname für neugeborene Knaben in der Schweiz gewesen. Bei den Mädchen führt Emma die Rangliste an.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Emma überholte damit Mia, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag in seiner alljährlichen Namens-Statistik mitteilte. Auf Rang drei bei den Mädchennamen folgte wie im Vorjahr Sofia.

Gar keine Veränderungen gab es den Angaben zufolge bei den Podestplätzen der Namen für Buben: Wie 2023 belegte Liam hinter Noah Platz zwei, auf Platz drei lag Matteo.

Insgesamt setzte sich damit ein langjähriges Muster fort. Der männliche Vorname Noah war bereits 2010, 2011, von 2013 bis 2017 sowie von 2021 bis 2023 am beliebtesten. Emma war laut BFS bereits 2011, 2012, 2014, 2017, 2018 und 2022 der beliebteste Vorname für neugeborene Mädchen.

