The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Entgleiste Güterlok schränkt Bahnverkehr in Winterthur ein

Keystone-SDA

In der Nähe des Bahnhofs Winterthur ist am Freitagnachmittag eine Güterlok entgleist. Das führt zu Einschränkungen im S-Bahnverkehr.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Bei der betroffenen Güterlok ist eines der Drehgestelle aus den Schienen gesprungen, wie es am Freitagnachmittag auf Anfrage von Keystone-SDA bei der Medienstelle der SDA hiess. Personen kamen bei dem Ereignis keine zu Schaden.

Von den Einschränkungen im Zugverkehr sind die S7 und die S19 betroffen. Die Einschränkung dauert voraussichtlich bis am Montag um 1 Uhr, wie es in einer Störungsmeldung der SBB am Freitagnachmittag hiess.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft